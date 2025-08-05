Український голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін визначився із планами на найближче майбутнє і наступний сезон він проведе у складі іспанського гранда. Про це футболіст повідомив журналістів із Іспанії.

«У Реалі я завжди щасливий. Звичайно, я хочу залишитися тут», – сказав український страж воріт для ZonaMerengue.

У минулій кампанії Лунін провів 14 зустрічей за Реал у всіх турнірах, пропустивши 19 м'ячів та шість разів зігравши на нуль. За національну збірну України він встиг провести 16 матчів, у яких також шість разів залишав ворота сухими, пропустивши загалом 16 голів.

Контракт воротаря з 15-разовим переможцем Ліги чемпіонів розрахований до кінця червня 2030 року. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість Луніна становить 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Реал з Луніним розпочав підготовку до нового сезону.