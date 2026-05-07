Форвард Шахтаря Кауан Еліас на пресконференції поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелас.

Нападник наголосив, що команда зберігає віру в камбек та вихід до фіналу, попри складність протистояння з представником АПЛ. Слова наводить пресслужба гірників.

Розуміємо, наскільки важливою є ця гра, дуже чекали на неї. Насамперед віримо в перемогу не лише в завтрашньому матчі, а й загалом у півфіналі. Знаємо, який складний у нас опонент і як важко буде грати проти нього. Але ж найголовніше, що ми віримо в усі варіанти, які в нас є, віримо в свого головного тренера й шанси, що можливо здійснити цей камбек та провести загалом чудову гру відповідно до нашого стилю футболу.

Вважаю, грати проти клубу з АПЛ – це завжди надзвичайно складне завдання. Але надважливо зараз підкреслити, що це не є неможливим завданням. На жаль, я не можу вам сказати, як саме ми діятимемо проти нашого суперника, але вірю, що Арда Туран зі своїми тренерами вже підготували спосіб, в який можна перемогти завтра. І слід підкреслити, що Арда Туран також дає нам зрозуміти, наскільки важливо репрезентувати Шахтар на такому рівні.

Ми всі – українці й бразильці Шахтаря – маємо, авжеж, складне завдання, але, як я вже казав раніше, це не є неможливим завданням. Отже, дійти до фіналу та потенційно виграти цей фінал – це буде найбільший подарунок українцям.