Головний тренер Крістал Пелас Олівер Гласнер на передатчевій пресконференції поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря. Попри впевнену перемогу в першій грі, фахівець закликає команду до максимальної концентрації на Селхерст Парк.

Ми бачили, наскільки чудовий Шахтар. У них швидкі гравці, чудові дриблери. Нам потрібно зіграти ще одну чудову гру. Але, звичайно, тепер ми гратимемо з більшою впевненістю. На Селхерст Парк ми знаємо, що матимемо величезну підтримку від наших уболівальників. Я сказав гравцям, що найголовніше — ми знаємо, що робити. Нам не треба багато міняти. Головне – грати на своєму кращому рівні.

Якби я не був у захваті від такої гри, це була б невідповідна для мене робота. Я сказав гравцям сьогодні, що мені справді подобається бути частиною цієї неймовірної команди.