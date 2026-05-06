«Нам потрібно зіграти ще одну чудову гру»: Головний тренер Крістал Пелас — про матч-відповідь із Шахтарем
Зустріч між командами відбудеться 7 травня
Головний тренер Крістал Пелас Олівер Гласнер на передатчевій пресконференції поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря. Попри впевнену перемогу в першій грі, фахівець закликає команду до максимальної концентрації на Селхерст Парк.
Ми бачили, наскільки чудовий Шахтар. У них швидкі гравці, чудові дриблери. Нам потрібно зіграти ще одну чудову гру. Але, звичайно, тепер ми гратимемо з більшою впевненістю. На Селхерст Парк ми знаємо, що матимемо величезну підтримку від наших уболівальників. Я сказав гравцям, що найголовніше — ми знаємо, що робити. Нам не треба багато міняти. Головне – грати на своєму кращому рівні.
Якби я не був у захваті від такої гри, це була б невідповідна для мене робота. Я сказав гравцям сьогодні, що мені справді подобається бути частиною цієї неймовірної команди.
Матч Кристал Пелас – Шахтар відбудеться у четвер, 7 травня, на стадіоні Селгерст Парк. А перший поєдинок завершився з рахунком 1:3 на користь англійців.
