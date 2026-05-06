Головний тренер Шахтаря Арда Туран поспілкувався з журналістами напередодні матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелас. Слова наводить пресслужба Шахтаря.

Попри поразку в першій грі (1:3), наставник гірників наголосив на бажанні команди поборотися за вихід у фінал та підкреслив європейські амбіції клубу.

На нас очікує непроста гра. Буде дуже складно пройти до фіналу з тієї позиції, де ми опинилися після першого матчу. Утім, якщо є віра та надія, маємо йти за ними. У нас дуже сильний суперник, який грає за своєю системою, має чудового тренера. Я раніше казав, що задоволений рівнем гри, який ми продемонстрували в першому поєдинку, а зараз працюватимемо лише над дрібними деталями. Ми отримали дуже гарний урок у тому матчі.

Ми – команда, яка гратиме в Лізі чемпіонів за два-три місяці, і маємо мрію дістатися фіналу Ліги конференцій УЄФА та не залишаємо цієї мрії. Це відповідатиме нашим європейським амбіціям. Якщо ж ми не досягнемо успіху, я однаково пишатимуся своєю командою, адже вона долучила українську аудиторію та вболівальників до європейських ігор.