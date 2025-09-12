Офіційний сайт донецького Шахтаря опублікував підсумки голосування вболівальників за найкращого гравця серпня 2025 року.

Переможцем став центральний форвард Кауан Еліас, який набрав 4780 голосів (53%). На другому місці опинився Педріньйо (1540 голосів), далі розташувалися Юхим Конопля (1444) та Валерій Бондар (1216).

Для 19-річного бразильця ця нагорода стала першою індивідуальною у кар'єрі. У серпні він відзначився трьома голами та однією результативною передачею у восьми матчах, а його внесок допоміг донецькому клубу пробитися до групового етапу Ліги конференцій.

Нагадаємо, вже у суботу, 13 вересня, Шахтар проведе виїзний матч проти Металіста 1925 року. Зустріч п'ятого туру УПЛ-2025/26 пройде в Житомирі та стартує о 18:00.

Раніше повідомлялося, що Шахтар відмовився продати бразильського вінгера.