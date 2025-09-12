Завершилися вирішальні поєдинки кваліфікації Ліги конференцій, за підсумками яких стали відомі усі 36 учасників турніру сезону 2025/26. Аналітична система Opta оцінила шанси клубів на успіх та назвала головних претендентів на перемогу.

Головним фаворитом вважається англійський Крістал Пелас, який посів лише 12-е місце у національному чемпіонаті, але при цьому завоював Кубок та Суперкубок. Імовірність тріумфу команди Олівера Гласнера оцінено у 34,1%.

Серед основних конкурентів англійського клубу виділяють італійську Фіорентину (11,2%), французький Страсбург (9,9%), іспанський Райо Вальєкано (9,4%) та донецький Шахтар (6,4%).

Ще один представник УПЛ київське Динамо розташувалося на 21-му рядку рейтингу. Шанси біло-синіх на підсумкову перемогу становлять лише 0,5%.

Стартовий тур Ліги конференцій відбудеться 2 жовтня. Підопічні Олександра Шовковського на формально домашньому стадіоні зустрінуться із головним фаворитом розіграшу Крістал Пелас, а суперником донецького Шахтаря стане шотландський Абердін.

Раніше Шахтар оголосив заявку на основний етап Ліги конференцій УЄФА 2025/26.