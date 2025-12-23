Керівництво ПСЖ замислюється про довгострокову співпрацю з головним тренером команди Луїсом Енріке і не виключає варіант контракту без обмеження термінами. Про це повідомляє іспанське видання AS.

У паризькому клубі високо оцінюють роботу іспанського наставника та вважають його найбільш підходящою фігурою для реалізації стратегічного розвитку проекту.

Офіційні переговори між сторонами поки що не стартували, проте очікується, що діалог розпочнеться найближчим часом.

Варто зазначити, що у 2025 році ПСЖ під керівництвом Луїса Енріке завоював шість трофеїв, що лише зміцнило довіру керівництва до тренера.

