Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке звернувся до керівництва клубу з проханням не розглядати підписання вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора у літнє трансферне вікно.

За даними El Nacional, фахівець вважає, що ігровий та поведінковий профіль бразильського футболіста не відповідає його концепції розвитку команди. Енріке наголошує на дисципліні, тактичній відповідальності та здоровій атмосфері всередині колективу, побоюючись, що індивідуальні особливості Вінісіуса можуть порушити внутрішній баланс.

Наставник дав зрозуміти, що для нього вибудована командна система важливіша за гучні імена, тому при його роботі в ПСЖ трансфер бразильського вінгера не входить до планів клубу.

Раніше повідомлялося, що Енріке серед кандидатів на пост головного тренера Реала.