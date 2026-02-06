Визначилися всі чвертьфінальні пари Кубка Франції. Чи зіграє ПСЖ Забарного?
Матчі 1/4 фіналу національного турніру відбудуться 4 березня
близько 2 годин тому
За підсумками матчів 1/8 фіналу стали відомі всі пари чвертьфінальної стадії Кубка Франції.
Нагадаємо, гранд французького футболу ПСЖ Іллі Забарного вилетів з турніру на стадії 1/16 фіналу.
Отже, на етапі 1/4 турніру між собою зіграють:
Марсель — Тулуза
Страсбург — Реймс
Лорьян — Ницца
Ліон — Ланс
Поєдинки чвертьфіналу Кубка Франції заплановані на 4 березня. Чинним володарем трофея залишається той же ПСЖ, який у фіналі минулорічного розіграшу впевнено обіграв Реймс із рахунком 3:0.
Парижани також є рекордсменами за кількістю перемог у Кубку Франції — клуб здобував трофей 16 разів. Друге місце за цим показником посідає Марсель, який вигравав турнір 10 разів. Далі в списку йдуть Сент-Етьєн і Лілль, на рахунку яких по шість перемог у Кубку Франції.
