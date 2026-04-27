Фінляндія відмовилася від проведення турнірів з водних видів спорту через допуск росіян
У країні вимагають усунення росіян і білорусів
близько 2 годин тому
Фінляндія приєдналася до бойкоту міжнародних турнірів з водних видів спорту. Країна відмовилася приймати чемпіонати під егідою World Aquatics на знак протесту проти повернення атлетів із росії та білорусі до змагань. Повідомляє insidethegames.
Рішення World Aquatics передбачає повне відновлення прав обох країн з 14 квітня, включаючи допуск до стартів із національними прапорами, гімнами та у формі з державною символікою. Фінляндія підтримала позицію Норвегії та Польщі, які раніше засудили цей крок.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05