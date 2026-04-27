Денис Сєдашов

Фінляндія приєдналася до бойкоту міжнародних турнірів з водних видів спорту. Країна відмовилася приймати чемпіонати під егідою World Aquatics на знак протесту проти повернення атлетів із росії та білорусі до змагань. Повідомляє insidethegames.

Рішення World Aquatics передбачає повне відновлення прав обох країн з 14 квітня, включаючи допуск до стартів із національними прапорами, гімнами та у формі з державною символікою. Фінляндія підтримала позицію Норвегії та Польщі, які раніше засудили цей крок.