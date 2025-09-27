Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке поділився своєю думкою про трансферну політику клубу. Його слова наводить видання RMC Sport.

«Придбати гравців для Парі Сен-Жермен непросто. Це не те саме, що піти в Ашан і купити там все. Коли ми шукаємо гравця для ПСЖ, потрібно бути уважним до всього. До людини, до грошей, бо якщо ви платите за гравця великі гроші, це чинить на нього великий тиск.

Ми команда, і ми показали це минулого сезону. Ми зберігаємо спокій і готові все проаналізувати. Знаємо, що знайти футболістів, які відповідають нашому баченню, нелегко», – заявив Енріке.