Гравці французького ПСЖ знову розпочали тренування після триденної паузи, яку Луїс Енріке надав команді для відновлення сил. Тренер прагне знизити ризик травм, адже напружений календар та високі навантаження часто шкодять гравцям.

На занятті у четвер, 4 грудня, наставник встановив прямо на полі великий екран, щоб наочно пояснювати свої тактичні задуми та вимоги. В оборонній лінії він використав Лукаса Ернандеса, Вільяна Пачо та Маркіньйоса, а Іллю Забарного несподівано спробував на позиції правого захисника, де зазвичай виходить Ашраф Хакімі.

Des éléments sont affichés sur un écran pendant la séance du jour.



Une composition d’équipe pour samedi ? Je ne pense pas 😂😂



Є ймовірність, що 23-річному українцю доведеться замінити травмованого марокканця і зіграти не на звичному місці в поєдинку проти Ренна, що відбудеться на 6 грудня.

Раніше повідомлялося, що Забарний може провести перший спільний матч з Сафоновим.