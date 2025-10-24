Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке після розгромної перемоги над Баєром з рахунком 7:2 у Лізі чемпіонів заявив, що його команда знову націлена на завоювання требла цього сезону.

«Ми прагнемо знову виграти все цього сезону. Минулорічна впевненість залишилась із нами. Це реальна мета, хоч і складна, адже є кілька команд нашого рівня. Ми вимогливі до себе й хочемо продовжувати в тому ж темпі.

У Парижі всі розуміють – із ПСЖ можна виграти Лігу чемпіонів. Перший трофей завжди найважчий, і я пишаюся, що треную цю команду. Ми впевнені у своїх силах і готові боротися з будь-яким суперником, навіть попри непростий початок сезону», – зазначив головний тренер парижан.