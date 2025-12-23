Епіцентр під час зимової перерви очікують кадрові зміни, повідомляє «ТаТоТаке».

Розташування новачка УПЛ може покинути вінгер Денис Янаков, який отримував обмаль ігрового часу від головного тренера Сергія Нагорняка.

Чемпіон Першої ліги після півріччя в елітному дивізіоні може втратити захисника Олександра Климця, на якого є попит від інших клубів. Епіцентр планує продовжити контракт з 25-річним фулбеком.

Епіцентр, попри чутки, не планує розлучатись з вінгером Андрієм Борячуком, який матиме можливість довести профпридатність на зборах в Туреччині.

Капітан дебютанта УПЛ переніс операцію після останнього матчу року.