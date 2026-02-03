Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився враженнями про боротьбу за титул у Лізі 1 після перемоги над Страсбуром (2:1) у 20-му турі. Іспанський наставник зазначив, що французький чемпіонат залишається складним, незважаючи на зовнішні сумніви.

«Я думаю, що шоста перемога поспіль у чемпіонаті — це чудово. Це складна ліга, навіть якщо люди так не думають. Ланс теж перемагає, у них неймовірна серія.

Все одно буде нам непросто, особливо якщо Марсель та Ліон покращать свої результати. Кінець сезону буде важким», — сказав Іспанець.