Колишній гравець Манчестер Юнайтед Джонні Еванс виступить у ролі помічника виконувача обов’язків головного тренера Даррена Флетчера у матчі 21-го туру англійської Прем’єр-ліги проти Бернлі, який відбудеться 7 січня. Про це повідомив журналіст Лорі Уітвелл у соціальній мережі X.

Еванс залишив клуб у грудні минулого року, завершивши кар’єру футболіста у червні та обіймаючи посаду менеджера з орендованих гравців. Тепер він повернеться у новому статусі – тренера основної команди. Крім нього, на матч із Бернлі з академії очікується прибуття тренерів Тревіса Бінніона та Алана Райта.

Нагадаємо, що раніше головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім залишив клуб, і тимчасово очолює команду Даррен Флетчер. Джонні Еванс допомагатиме йому у підготовці у поєдинку, який відбудеться 7 січня о 22:15 за київським часом.