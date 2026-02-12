Евертон планує викупити контракт Джека Гріліша у Манчестер Сіті за 25 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє Sky Sports із посиланням на The I.

Незважаючи на те, що англійський півзахисник достроково завершив сезон через травму, ліверпульський клуб серйозно розглядає варіант його повноцінного трансферу. Гріліш виступає за Евертон на правах оренди, проте отриманий перелом стопи в матчі проти Астон Вілли 18 січня поставив хрест на його участі в сезоні.

Проте в Евертоні задоволені внеском гравця. У 22 матчах Гріліш відзначився двома голами та шістьма результативними передачами, хоча суха статистика, на думку клубу, не повною мірою відображає його вплив на гру.

Очікується, що активні переговори між клубами розпочнуться після завершення сезону. В Евертоні розглядають можливий трансфер як довгострокову інвестицію в досвідченого футболіста, здатного стати одним із лідерів команди у наступній кампанії.