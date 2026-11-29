Кременчук переміг Шершнів у матчі чемпіонату України
У складі переможців точними кидками відзначилися Матусевич, Андрущенко, Геворкян, та Брага
Кременчук здобув перемогу над Шершнями у поєдинку регулярного чемпіонату України.
Господарі забезпечили собі перевагу вже в першому періоді — рахунок відкрив Матусевич, а згодом Андрущенко подвоїв результат.
На початку другої двадцятихвилинки Цюра скоротив відставання Шершнів, проте до перерви Геворкян повернув Кременчуку перевагу у дві шайби. Остаточний рахунок у заключному періоді встановив Брага.
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Регулярний чемпіонат України з хокею
Кременчук — Шершні — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Шайби: 1:0 - Матусевич (Абаджян, Попережай), 05:48, 2:0 - Андрущенко (Матусевич, Панков), 13:32, 2:1 - Цюра (Плесовських, Панченко), 21:30, 3:1 - Геворкян (Крівошапкін, Середніцький), 35:57, 4:1 - Брага (Материкін), 57:40
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