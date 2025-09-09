13 вересня в рамках четвертого туру Англійської Прем'єр-ліги відбудеться матч між Евертоном та Астон Віллою. Напередодні зустрічі головний тренер ірисок Девід Моєс повідомив, що український захисник Віталій Миколенко не зможе взяти участь у грі через травму.

26-річний футболіст отримав пошкодження у товариській зустрічі з Ромою 9 серпня, після чого пропустив два матчі і лише через три тижні повернувся на поле. Він встиг зіграти як у Кубку англійської ліги, так і у чемпіонаті, а потім вирушив у розташування збірної України, проте знову відчув дискомфорт.

Медичний штаб Евертона вирішив поберегти гравця у найближчому турі та призначив додаткове обстеження, яке дозволить визначити точний характер травми та терміни відновлення.

Паралельно клуб зайнявся майбутнім українського футболіста: керівництво вже розпочало роботу над новим контрактом із Миколенком. Діюча угода розрахована до червня 2026 року, але тренерський штаб задоволений виступами захисника і має намір зберегти його у складі команди, про це повідомило Liverpool Echo.