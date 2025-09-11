Захисник національної команди України та гравець англійського Евертона Віталій Миколенко міг змінити клуб ще минулого літа.

Як повідомив український журналіст Ігор Бурбас, серйозний інтерес до футболіста виявляли Наполі та Інтер – чинний чемпіон та віце-чемпіон Італії. Один із цих клубів навіть відправив до Ліверпуля офіційну пропозицію на суму 30 мільйонів євро, проте керівництво ірисок вирішило його відхилити.

Минулого сезону Миколенко провів 37 зустрічей, відзначився одним забитим м'ячем і зробив три результативні передачі. У нинішньому розіграші АПЛ він уже зіграв за Евертон два матчі, але поки що не зумів відзначитися.

Transfermarkt оцінює вартість лівого захисника збірної України в 28 мільйонів євро. Евертон після стартових турів знаходиться на п'ятій позиції в таблиці Прем'єр-ліги, набравши шість очок.

Раніше повідомлялося, що Евертон хоче продовжити контракт з Миколенком.