Ліверпульський Евертон розглядає можливість підсилення складу одразу двома футболістами Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє видання iPaper.

За інформацією джерела, іриски зацікавлені в оренді 20-річного півзахисника Коббі Майну та 24-річного нападника Джошуа Зіркзеє. Обидва гравці наразі відчувають дефіцит ігрового часу в команді Рубена Аморіма, що змушує клуб шукати для них альтернативні варіанти розвитку.

У поточному сезоні Коббі Майну провів 12 матчів у всіх турнірах та відзначився однією результативною передачею. Джошуа Зіркзеє також з’являвся на полі у 12 поєдинках, записавши на свій рахунок один забитий м’яч.

Після 18 турів Англійської прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед посідає шосте місце в турнірній таблиці, маючи 29 очок. Евертон розташовується на 12-й позиції з 25 набраними балами.