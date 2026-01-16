Головний наставник Комо Сеск Фабрегас поділився своєю думкою після невдачі у поєдинку чемпіонату Італії, де його команда поступилася Мілану з рахунком 1:3.

«Ми програли, тому нам потрібно покращити свою гру. Наступного разу ми маємо постаратися зіграти краще та виграти такий матч. До цієї гри у нас був один із найкращих показників в обороні в Європі і кожна команда має сильні та слабкі сторони. Ми можемо покращити свою гру, але ніхто не ідеальний.

Ми вітаємо Мілан, вони перемогли і тому мають право святкувати. Тепер мені потрібно зосередитися на тому, щоб підняти бойовий дух моїх хлопців, незалежно від того, виграємо ми чи програємо, ми завжди повинні прагнути до зростання та вдосконалення.

Що можна сказати хлопцям, які грали таким чином і програли 1:3? Таке трапляється нечасто, але Мілан заслуговує на похвалу за свою гру, і браво Меньяну і Рабьо. Іноді потрібно просто зняти капелюх і сказати, що перемогу здобули окремі гравці.

Ми вивчили гру Мілана і знали кілька моментів, де вони могли нам зашкодити, і вони зробили це в одній із ситуацій, які ми обговорювали. Звичайно, це прикро, але поразки допомагають зростати, і ми маємо реальний потенціал для вдосконалення», — наводить слова Фабрегаса Football-Italia.