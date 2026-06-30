Павло Василенко

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес готує приголомшливу пропозицію для зірки Баварії та збірної Франції Майкла Олісе. За даними Sport.es, загальна сума пропозиції може сягнути 223 мільйонів євро, що поб'є трансферний рекорд Неймара. У 2017 році бразилець перейшов з Барселони до ПСЖ за 222 мільйони євро, що досі залишається найбільшою трансферною угодою в історії футболу.

Сума буде розподілена таким чином – 190 мільйонів зараз плюс 33 мільйони у вигляді бонусів.

Під час своєї передвиборчої кампанії на останніх президентських виборах Перес оголосив, що зробить найбільшу ставку в історії Реала, і це буде за зірку великої європейської ліги. Спочатку стверджувалося, що сума, про яку йде мова, становитиме близько 150 мільйонів, але, схоже, амбітний президент мадридців готовий ще більше підвищити ставки після двох поспіль сезонів без трофеїв та активності Барселони на трансферному ринку цього літа.