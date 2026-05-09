Фантастичний гол Олісе приніс Баварії перемогу над Вольфсбургом
У першому таймі Гаррі Кейн не зміг реалізувати пенальті
близько 2 годин тому
Мюнхенська Баварія здобула виїзну перемогу над Вольфсбургом у матчі 33-го туру німецької Бундесліги.
У першому таймі підопічні Венсана Компані мали можливість виходити веред, але Гаррі Кейн не зумів реалізувати пенальті. Долю зустрічі на початку другої половини гри вирішив точний удар французького вінгера Майкла Олісе — 1:0.
Бундесліга. 33-й тур
Вольфсбург – Баварія – 0:1
Гол: Олісе, 56
На 36-й хвилині Кейн не реалізував пенальті
Мюнхенці, які раніше достроково стали чемпіонами, тепер мають у доробку 86 очок. Вольфсбург залишається у зоні перехідних матчів.
