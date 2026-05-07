Баварія запропонувала новий контракт Ноєру, який пропустив у півфіналі Ліги чемпіонів 6 голів
Мануель буде готувати до основи команди свого наступника
близько 1 години тому
Голкіпер Баварії Мануель Ноєр залишиться в мюнхенському клубі ще на один сезон і незабаром підпише новий контракт. Про повідомляє в соцмережі X інсайдер Фабріціо Романо.
Напередодні у півфіналі Ліги чемпіонів із ПСЖ його команда зіграла внічию 1:1, але програла за підсумками двох матчів із рахунком 5:6 та залишила турнір.
Німецький голкіпер пропустив шість м'ячів після шести ударів у протистоянні команд: у першому матчі пропустив п'ять м'ячів і не зробив жодного сейву, у другій грі пропустив один м'яч і здійснив шість сейвів.
За інформацією джерела, переговори вже тривають і перебувають на фінальній стадії. Баварія вже повідомила агентів пропонованих клубу воротарів, що Ноєр залишиться в команді ще на один сезон.
Очікується, що Мануель, як і раніше, буде основним воротарем команди, проте його змінник Йонас Урбіг отримає більше ігрового часу. Зазначається, що Нойєр стане наставником Урбіга та допоможе тренерському штабу клубу зробити з нього свого наступника. Цікаво, що обох воротарів ця ситуація влаштовує.
У поточному сезоні Ноєр зіграв у 36 матчах у всіх турнірах, у яких пропустив 39 голів та 11 разів зіграв «на нуль».
Раніше повідомлялося, що голкіпер Баварії та збірної Ізраїлю Даніель Перец вдруге в сезоні змінив клуб.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Поділитись