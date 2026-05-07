Володимир Кириченко

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр залишиться в мюнхенському клубі ще на один сезон і незабаром підпише новий контракт. Про повідомляє в соцмережі X інсайдер Фабріціо Романо.

Напередодні у півфіналі Ліги чемпіонів із ПСЖ його команда зіграла внічию 1:1, але програла за підсумками двох матчів із рахунком 5:6 та залишила турнір.

Німецький голкіпер пропустив шість м'ячів після шести ударів у протистоянні команд: у першому матчі пропустив п'ять м'ячів і не зробив жодного сейву, у другій грі пропустив один м'яч і здійснив шість сейвів.

За інформацією джерела, переговори вже тривають і перебувають на фінальній стадії. Баварія вже повідомила агентів пропонованих клубу воротарів, що Ноєр залишиться в команді ще на один сезон.

🚨❤️🤍 Manuel Neuer is expected to stay at Bayern for one more season and sign a new contract soon!



The negotiations are already underway, agreement at final stages.



Bayern informed agents of goalkeepers being offered that they plan with Neuer staying barring any surprise. pic.twitter.com/Rib6PnNSyQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026

Очікується, що Мануель, як і раніше, буде основним воротарем команди, проте його змінник Йонас Урбіг отримає більше ігрового часу. Зазначається, що Нойєр стане наставником Урбіга та допоможе тренерському штабу клубу зробити з нього свого наступника. Цікаво, що обох воротарів ця ситуація влаштовує.

У поточному сезоні Ноєр зіграв у 36 матчах у всіх турнірах, у яких пропустив 39 голів та 11 разів зіграв «на нуль».

Раніше повідомлялося, що голкіпер Баварії та збірної Ізраїлю Даніель Перец вдруге в сезоні змінив клуб.