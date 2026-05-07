Компані – після вильоту Баварії з ЛЧ: «Не збираюся звалювати на себе щось зайве»
Наставник мюнхенців вірить у майбутній тріумф своє команди
близько 2 годин тому
Головний тренер Баварії Венсан Компані для прес-служби UEFA висловився про поразку команди у півфіналі Ліги чемпіонів із ПСЖ за підсумками двох матчів із рахунком 5:6.
«Я завжди відчуваю, що це можливо – виграти Лігу чемпіонів. Я відчував це й цього року. Я раціональна людина. Баварія вигравала турнір шість разів. Лізі чемпіонів вже близько 60–70 років, і навіть топ-клуби, окрім Реала, зазвичай перемагають приблизно раз на десять років. Я не збираюся звалювати на себе щось зайве – розумію, наскільки це складно. Це могло статися вже цього року. Можливо, наступного сезону деталі виявляться на нашому боці».
У фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ зустрінеться з лондонським Арсеналом.
Нагадаємо, ПСЖ вийшов у свій третій фінал Ліги чемпіонів в історії.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05