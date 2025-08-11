Фантастичний гол українця приніс лідеру європейського чемпіонату чергову перемогу. Відео
Центральний захисник за сім матчів уже має бомбардирську статистику, якій могли би позаздрити більшість форвардів
30 хвилин тому
У п’ятому турі чемпіонату Румунії Університатя Крайова на своєму полі мінімально здолала Германнштадт.
У стартовому складі господарів вийшов колишній захисник Кривбаса Олександр Романчук. Українець зрештою і став ключовою фігурою зустрічі.
На 31-й хвилині футболіст забив єдиний м’яч у зустрічі, принісши своїй команді четверту поспіль перемогу в національній першості. Це вже третій гол центрального захисника у семи іграх за румунський клуб.
До вашої уваги відео голу Романчука та огляд матчу.
Університатя наразі очолює турнірну таблицю чемпіонату Румунії, маючи у своєму активі 13 очок. Команда не зазнала жодної поразки.
Чемпіонат Румунії, перший тур
Університатя Крайова – Германнштадт 1:0
Гол: Романчук, 31
Раніше Університатя з двома українцями вийшла до наступного раунду Ліги конференцій.
