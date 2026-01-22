Керівництво Барселони висловлює невдоволення ситуацією з нападником Ансу Фаті, який виступає за Монако на правах оренди. За даними журналіста Адріана Санчеса, клуб розглядає варіант дострокового повернення форварда.

Причиною занепокоєння стала нерегулярна участь 23-річного іспанця у матчах. Каталонці хотіли б знайти для Фаті команду, де він отримував більше ігрового часу, проте на даний момент жоден європейський клуб не виявив конкретного інтересу. У зв'язку з цим зростає можливість того, що влітку форвард може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.

Ансу Фаті перейшов до Монако влітку 2025 року. Цього сезону він зіграв 16 матчів і забив сім голів, але останнім часом все рідше виходить у стартовому складі.

Зазначимо, що нещодавно було опубліковано список претендентів на звання гравця тижня у Лізі чемпіонів, серед номінантів є представник Барселони.