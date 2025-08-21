Колишній захисник збірної України Артем Федецький в інтерв'ю сайту «Український футбол» поділився очікуваннями від першого поєдинку донецького Шахтаря проти швейцарського Серветта у раунді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.

«Тут варіантів вже не може бути. Звичайно, я чекаю на прохід Шахтаря. Єврокубки є єврокубки. Я вважаю, що рівень Ліги конференцій не дуже сильно відрізняється від Ліги Європи, тут більше справа у фінансовій складовій. Згадайте, які команди вигравали Лігу конференцій. У них були більш потужніші бюджети, ніж у Шахтаря, але вони також не змогли вийти у Лігу чемпіонів чи Лігу Європи.

Проти Панатінаїкоса Шахтар показав дуже класну і потужну гру, створював моменти, незважаючи на те, що грав у десятьох. Тому проти Серветта потрібно виходити і перемагати. Все просто. У Лізі конференцій потрібно ставити максимальні задачі. Думаю, Шахтар у цьому турнірі може здивувати багатьох. Будемо слідкувати і вболівати».