Павло Василенко

Сьогодні Шахтар зіграє зі швейцарським Серветтом. Перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана в польському Кракові. Початок поєдинку о 21:00 за київським часом.

Де дивитися матч Шахтар – Серветт

В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже ОТТ-платформа Київстар ТБ без додаткової абонентської плати. Достатньо мати активну підписку на будь-який платний пакет сервісу. Також гру буде транслювати телеканал UPL.TV, який доступний у більшості операторів і на багатьох ОТТ-платформах (Київстар ТВ, Сетанта та MEGOGO).

Команда, яка програє протистояння за сумою двох ігор, залишить єврокубки.