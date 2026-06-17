Сергій Разумовський

Іван Федик офіційно став новим головним тренером тернопільської Ниви. Про призначення 38-річного українського фахівця повідомила пресслужба тернопільського клубу. Деталі контракту, зокрема термін дії угоди, наразі не розголошуються.

Федик є добре відомим в українському футболі завдяки роботі у структурі львівського Руху. Саме під його керівництвом команда свого часу досягла одного з найважливіших результатів у своїй історії — вперше пробилася до української Прем’єр-ліги. Окрім роботи з першою командою, фахівець також був залучений до клубної системи та займався підготовкою і розвитком молодих футболістів.

Раніше, 12 червня, Рух оголосив про завершення співпраці з Федиком, який залишив посаду головного тренера львівської команди. Після цього фахівець недовго залишався без роботи та продовжить кар’єру вже в Тернополі.

Нива Тернопіль у минулому сезоні виступала в Першій лізі та завершила чемпіонат на 12-й позиції в турнірній таблиці. Новий наставник має допомогти команді стабілізувати результати та покращити становище в наступній кампанії.

Щодо Руху, то львівський клуб фінішував на 14-му місці в УПЛ. Попри можливість поборотися за збереження прописки в елітному дивізіоні через перехідні матчі, клуб добровільно відмовився від участі в них і понизився в класі до Другої ліги.