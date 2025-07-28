Фелікс приєднався до Роналду в Аль-Насрі. ВІДЕО
Форвард приїхав до команди на збір і налаштований на новий етап кар’єри
17 хвилин тому
Жоау Фелікс / фото - Getty
Португальський нападник Жоау Фелікс вже готується до нового сезону разом з Аль-Насром під час зборів в Австрії, хоча офіційне підтвердження договору з клубом ще не зроблене. У соціальних мережах з’явилося відео, яке підтверджує присутність футболіста на тренуванні.
В Аль-Насрі Фелікс об'єднався зі своїм співвітчизником Кріштіану Роналду та працює з португальським тренером Жорже Жезушем — новим наставником команди.
Жоау Фелікс минулого сезону виступав на правах оренди за італійський Мілан. Минулого сезону Аль-Наср посів третє місце в Саудівській Про-лізі.