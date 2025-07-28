Португальський нападник Жоау Фелікс вже готується до нового сезону разом з Аль-Насром під час зборів в Австрії, хоча офіційне підтвердження договору з клубом ще не зроблене. У соціальних мережах з’явилося відео, яке підтверджує присутність футболіста на тренуванні.

A few hours after arriving in Austria, the location of Al Nassr's training camp, João Félix is already training alongside Cristiano Ronaldo, even though he has not been officially announced as a reinforcement for the Saudis. pic.twitter.com/YTdBo9r30A — 💥 BlueCo Xtra™ (@Bluecoxtra) July 28, 2025

В Аль-Насрі Фелікс об'єднався зі своїм співвітчизником Кріштіану Роналду та працює з португальським тренером Жорже Жезушем — новим наставником команди.

Жоау Фелікс минулого сезону виступав на правах оренди за італійський Мілан. Минулого сезону Аль-Наср посів третє місце в Саудівській Про-лізі.