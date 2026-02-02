Французький опорний хавбек Нголо Канте, який з літа 2023 року виступав за саудівський Аль-Іттіхад, незадовго до чемпіонату світу-2026 вирішив повернутися до Європи, щоб боротися за місце у збірній Дідьє Дешама.

34-річний гравець останніми тижнями вів переговори з турецьким Фенербахче, який мав запропонувати Аль-Іттіхаду вигідні умови для трансферу футболіста з контрактом, що закінчується через півроку.

У підсумку клуби погодили перехід за 4 млн. євро, а сам Канте підписав угоду з турецьким клубом до 2028 року, повідомив Флоріан Плеттенберг. У поточному сезоні на рахунку француза два голи та одна результативна передача у 26 матчах.

