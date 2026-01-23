Ювентус зробив крок до підписання нападника Фенербахче Юссефа Ен-Несірі. Як повідомляє журналіст Ягиз Сабунджуоглу, клуби вже досягли домовленості щодо переходу 28-річного марокканця.

Згідно з умовами угоди, туринці орендують футболіста за 5 мільйонів євро. Контракт також передбачає право подальшого викупу гравця за суму 19 мільйонів євро з можливими бонусами у розмірі ще 3 мільйонів.

Наразі Ювентус очікує остаточного рішення від самого Ен-Несірі, який має дати згоду на перехід до італійського клубу.

У поточному сезоні чемпіонату Туреччини нападник провів 15 матчів та відзначився 7 забитими м’ячами.

Нагадаємо, в минулому турі Ліги чемпіонів Ювентус обіграв Бенфіку Трубіна і Судакова.