Стамбульський Фенербахче офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Доменіко Тедеско. Разом із наставником клуб залишив його штаб, а також представники менеджменту — спортивний директор Девін Озек та футбольний координатор Берке Челебі.

Рішення про масштабні кадрові зміни було ухвалено на засіданні ради директорів.

Виконувати обов'язки головного тренера до завершення поточного сезону буде помічник Зеки Мурат Гьоле.

