Володимир Кириченко

Хавбек Манчестер Сіті Родрі хотів би повернутись в Іспанію та виступати за Реал. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Але, за даними джерела, президент Реала Флорентіно Перес до останнього часу відкидав таку можливість і блокував можливість перемовин з цього приводу. Водночас клуб із Манчестера пропонує гравцю продовжити контракт.

За інформацією журналіста Маттео Моретто, частина керівництва Реала наполягає на придбанні Родрі. Поточна позиція Переса при цьому наразі залишається не визначеною.

🚨🇪🇸 Rodri would love a return to Spain and dreams of Real Madrid, clear since months.



At same time, Florentino Pérez has always blocked this deal or any negotiations for Rodri this summer.



🔵 Man City new contract proposal, on the table since April.



➕ https://t.co/SwPPCZqNAz pic.twitter.com/1fHNA782rT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

Чинний контракт 30-річного іспанця розрахований до 30 червня 2027 року і наразі немає чіткості щодо подальших планів гравця.

Іспанець грає за «містян» з липня 2019-го, коли перейшов з Атлетіко за 70 мільйонів євро. Він став переможцем ЧС-2026 у складі зібрної Іспанії і був визнаний найкращим гравцем турніру.

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