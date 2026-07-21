Найкращий футболіст ЧС-2026 хоче перейти в Реал, але Перес проти цього трансферу
Нинішній клуб іспанця пропонує йому пдіписату нову угоду
6 хвилин томуПідписатися в
Хавбек Манчестер Сіті Родрі хотів би повернутись в Іспанію та виступати за Реал. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Але, за даними джерела, президент Реала Флорентіно Перес до останнього часу відкидав таку можливість і блокував можливість перемовин з цього приводу. Водночас клуб із Манчестера пропонує гравцю продовжити контракт.
За інформацією журналіста Маттео Моретто, частина керівництва Реала наполягає на придбанні Родрі. Поточна позиція Переса при цьому наразі залишається не визначеною.
Чинний контракт 30-річного іспанця розрахований до 30 червня 2027 року і наразі немає чіткості щодо подальших планів гравця.
Іспанець грає за «містян» з липня 2019-го, коли перейшов з Атлетіко за 70 мільйонів євро. Він став переможцем ЧС-2026 у складі зібрної Іспанії і був визнаний найкращим гравцем турніру.
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