Ферран Торрес — про хет-трик у Лізі чемпіонів: «Перед матчем ніколи на таке не чекаєш»
Іспанський форвард здобув приз найкращому гравцеві матчу
Форвард ПСЖ та збірної Іспанії Ферран Торрес прокоментував перемогу над Слованом (6:1) у матчі першого туру загального етапу Ліги чемпіонів. Слова наводить пресслужба УЄФА.
26-річний нападник відзначився хет-триком та здобув нагороду найкращому гравцю поєдинку.
Перед матчем ніколи не чекаєш на хет-трик. Вимагалося діяти з максимальною самовіддачею, застосовувати пресинг та вступати у боротьбу одразу після втрати м'яча. У ПСЖ це виходило добре. Ми здійснили багато відборів на чужій половині поля та провели чудовий матч. Я щасливий, почуваюся дуже добре. З такими партнерами по команді грати легко, тому просто намагаюся отримувати максимум задоволення, радіти на полі та поза ним.
У минулому сезоні іспанець виступав за Барселону, де у 49 матчах усіх турнірів забив 21 гол та віддав три результативні передачі.
Ліга чемпіонів. ПСЖ із Забарним знищив Слован, перемоги Арсенала, Ліверпуля та Спортінга.
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