Суботня програма 1 туру АПЛ продовжилася трьома поєдинками денного слоту.

Сандерленд після семирічної відсутності в еліті подарував фанам чорних котів впевнену перемогу над Вест Гемом. Перша перемога після поневіряння EFL відбулась без участі українців Тімура Тутєрова та Назарія Русина, яких не було заявлено на цей поєдинок.

Тоттенгем після поразки в Суперкубку УЄФА ПСЖ сповна відігрався на Бернлі, який повертався в Прем'єр-лігу з найкращою обороною Чемпіоншипу, яка не змогла нічого зробити з командою Томаса Франка.

Всі результати матчів суботи.

АПЛ. 1 тур

Сандерленд - Вест Гем 3:0

Голи: Маєнда, 61, Баллард, 73, Ізідор, 90+2

Тоттенгем - Бернлі 3:0

Голи: Рішарлісон, 10, 60, Джонсон, 66

Брайтон - Фулгем 1:1

Голи: О'Райлі, 55 (з пенальті) - Муніз, 90+6

Сьогоднішній ігровий день в Англії закриватиме поєдинок між Вулвергемптоном та Ман Сіті (19:30).