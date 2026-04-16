Володимир Кириченко

Головного тренера Реала Альваро Арбелоа можуть відправити у відставку. Про це повідомляє видання The Athletic, посилаючись на анонімні джерела в мадридському клубі.

На стадії чвертьфіналу Ліги чемпіонів мадридська команда поступилася Баварії із загальним рахунком 4:6 і залишила турнір.

У Ла Лізі Реал відстає від першого місця на дев'ять очок – на фоні цих результатів керівництво може вдатися до перестановок у тренерському складі.

Однак наголошується, що зважитися на такий крок боси клубу можуть тільки після закінчення сезону – причина в тому, що зараз уже немає сенсу запрошувати нового тренера, і що Арбелоа – людина, яка віддана команді.

Зазначимо, що іспанський фахівець покращив атмосферу у роздягальні, що допоможе підтримувати професійну обстановку до травня.

Нагадаємо, Арбелоа очолив Реал у січні 2026 року. Його угода з командою розрахована до літа 2027 року.

