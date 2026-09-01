Сергій Разумовський

Евертон досяг принципової домовленості з Монако щодо переходу двадцятип’ятирічного нападника Фоларіна Балогуна. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

🚨🔵 EXCL: Everton reach club to club agreement with AS Monaco for Folarin Balogun.



€45m fixed fee, €5m add-ons and sell-on clause too agreed with #EFC, Monaco are ready to sell.



Negotiations ongoing tonight on personal terms; final key step to get it done. pic.twitter.com/XWGJwfFPmf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

За інформацією джерела, сума трансферу становитиме 45 мільйонів євро. Ще п’ять мільйонів передбачені у вигляді бонусів. Крім того, угода міститиме пункт про відсоток від наступного продажу футболіста.

Наразі клуби продовжують переговори щодо особистих умов контракту Балогуна. Саме це питання залишається останнім важливим кроком перед остаточним оформленням переходу.

Фоларін є вихованцем Арсенала. У серпні 2023 року він залишив лондонський клуб і перейшов до Монако за 30 мільйонів євро. Чинна угода нападника з французькою командою розрахована до 30 червня 2028 року.

За Монако Балогун провів 91 матч, у якому забив 31 гол і віддав дев’ять результативних передач. У складі Евертона форвард збірної США має стати одним із ключових варіантів для посилення атаки.

Раніше ФІФА скасувала автоматичну одноматчеву дискваліфікацію Балогуна. Завдяки цьому нападник отримав можливість зіграти у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Бельгії.

До цього збірна США перемогла Боснію та Герцеговину з рахунком 2:0 у матчі 1/16 фіналу мундіалю. У тій зустрічі Балогун отримав червону картку, через що йому загрожувала автоматична дискваліфікація.

Після скасування покарання форвард зміг взяти участь у поєдинку проти Бельгії. Однак його присутність не допомогла американській команді пройти далі – США зазнали розгромної поразки з рахунком 1:4.