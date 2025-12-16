ФІФА назвала символічну збірну 2025 року
До команди року увійшли гравці ПСЖ, Барселони, Реала, Ліверпуля та Челсі
35 хвилин тому
Міжнародна федерація футбольних асоціацій оголосила символічну збірну 2025 року в межах церемонії The Best. Урочистий захід, присвячений нагородженню найкращих футболістів і тренерів календарного року, відбувся в Досі, Катар.
До команди року за версією ФІФА увійшли представники провідних європейських клубів, а найбільше делегатів у символічній збірній має Парі Сен-Жермен.
Символічна збірна 2025 року за версією ФІФА:
Джанлуїджі Доннарумма (Манчестер Сіті / ПСЖ)
Ашраф Хакімі (ПСЖ)
Вільям Пачо (ПСЖ)
Вірджил ван Дейк (Ліверпуль)
Нуну Мендеш (ПСЖ)
Вітінья (ПСЖ)
Педрі (Барселона)
Коул Палмер (Челсі)
Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)
Ламін Ямаль (Барселона)
Усман Дембеле (ПСЖ)
Також ФІФА також оголосила найкращого гравця 2025 року. Це звання отримав французький форвард Усман Дембеле, який у минулому сезоні разом із ПСЖ виграв Лігу чемпіонів УЄФА, чемпіонат Франції, Кубок і Суперкубок країни, а також отримав Золотий м'яч.
