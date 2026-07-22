FIFA презентувала символічну збірну ЧС-2026
Мессі, Мбаппе та Холанд очолили атаку
23 хвилини томуПідписатися в
FIFA оголосила склад символічної збірної чемпіонату світу-2026, сформований за підсумками голосування вболівальників. Команда вишикувана за схемою 4-3-3.
Найбільше представництво мають Іспанія та Франція — по три гравці. Від фіналіста турніру, Аргентини, до збірної увійшли два футболісти. Воротарем турніру за версією фанів став представник Кабо-Верде Возінья.
Символічна збірна ЧС-2026:
Воротар: Возінья (Кабо-Верде)
Захисники: Педро Порро (Іспанія), Лісандро Мартінес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франція), Марк Кукурелья (Іспанія)
Півзахисники: Майкл Олісе (Франція), Родрі (Іспанія), Джуд Беллінгем (Англія)
Нападники: Ерлінг Холанд (Норвегія), Ліонель Мессі (Аргентина), Кіліан Мбаппе (Франція)
Чи були договірні матчі на ЧС-2026? FIFA оприлюднила офіційне розслідування.
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