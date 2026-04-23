Денис Сєдашов

Вінгер мюнхенської Баварії та національної збірної Німеччини Серж Гнабрі у соціальній мережі виступив із офіційною заявою після новин про важку травму стегна. Через пошкодження футболіст не зможе допомогти Бундестім на чемпіонаті світу-2026.

За попередніми прогнозами лікарів, термін відновлення гравця складе від трьох до чотирьох місяців.

Останні кілька днів були непростими. Що стосується мрії про чемпіонат світу, то, на жаль, для мене вона розбилася вщент. Як і вся країна, я підтримуватиму хлопців з дому. Серж Гнабрі

Нагадаємо, що Мундіаль-2026 пройде цього літа на полях США, Канади та Мексики. Збірна Німеччини виступить у групі Е, де її суперниками стануть національні команди Кюрасао, Кот-д'Івуару та Еквадору.

