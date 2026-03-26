ФІФА запроваджує революційні правила на чемпіонаті світу-2026
близько 1 години тому
ФІФА готує масштабні оновлення правил до чемпіонату світу 2026. За інформацією інсайдера Гастона Едула, організація планує впровадити низку нововведень для пришвидшення гри та боротьби із затягуванням часу.
Ключові зміни в регламенті
Ліміт на заміни. Футболіст, якого замінюють, матиме максимум 10 секунд, щоб залишити поле. У разі затримки команда змушена буде грати в меншості протягом однієї хвилини, перш ніж свіжий гравець зможе увійти у гру.
Таймер на введення м'яча. На виконання аутів та ударів від воріт відводитиметься лише 5 секунд. Порушення ліміту призведе до втрати володіння на користь суперника.
Медична допомога. Гравець, якому надавали допомогу на полі, повинен вийти за межі ігрової зони на одну хвилину. Виняток — травми, отримані внаслідок фолу, за який арбітр показав картку супернику.
Розширення повноважень VAR. Система відеоповторів зможе переглядати епізоди з другими жовтими картками та помилково призначеними кутовими.
Спілкування з арбітром. ФІФА планує суворо карати за суперечки із суддями. Право звертатися за поясненнями матиме лише капітан команди, іншим гравцям за це загрожуватиме жовта картка.
Нагадаємо, мундіаль 2026 року прийматимуть США, Канада та Мексика. Чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини, яка у фіналі 2022 року здолала Францію в серії пенальти.
