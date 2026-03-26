Федецький: «Не хочеться давати плюси Україні щоб не наврочити»
Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом
Ексзахисник національної збірної України Артем Федецький поділився очікуваннями від півфінального матчу плей-оф кваліфікації ЧС-2026 проти Швеції. Слова наводить Tribuna.com.
Колишній гравець синьо-жовтих проаналізував стан команди Сергія Реброва перед вирішальним виїзним поєдинком.
Таке слово не дуже – фаворит. Дві рівні команди, і давати якісь плюси Україні – які, звичайно, є – не хочеться, щоб не наврочити. Я вважаю, що Україна зараз має хороший склад, хороший підбір виконавців і багато ключових футболістів перебувають в хорошому ігровому тонусі. Тому у Реброва є вибір.
Також колишній футболіст висловив сподівання на позитивний результат у стартовому матчі плей-оф:
А очікування – звичайно, це перший матч, півфінал. Тому надіємося і віримо в перемогу.
Зустріч Україна — Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні Сьюдад де Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
