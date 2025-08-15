На сторінках ESPN опублікували рейтинг найкращих футбольних тренерів Європи. Перше місце отримав Луїс Енріке, під керівництвом якого ПСЖ минулого сезону завоював чотири трофеї, серед яких і перший у своїй історії кубок Ліги чемпіонів. Іспанський фахівець набрав 86 балів зі 100 (тренерська проникливість – 17 з 20, стиль – 18 з 20, управління гравцями – 18 з 20, комунікація – 18 з 20, історія та досягнення – 7 з 10, Х-фактор – 8 з 10). Цього тижня ПСЖ під керівництвом Луїса Енріке з неймовірним камбеком виграв Суперкубок УЄФА.

Друге місце у рейтингу посів Арне Слот з Ліверпуля – 85 балів. Третю сходинку зайняв Хосеп Гвардіола з Манчестер Сіті – 84 бали.

Четвертим став Хабі Алонсо з Реала (77 балів), а п’ятим – Ханс-Дітер Флік, який також очолює мадридський клуб, із 76 балами.

У десятку також увійшли Мікель Артета (75 балів), Антоніо Конте (73), Сімоне Індзагі (72), Джан П’єро Гасперіні (71) та Ернесто Вальверде (69).