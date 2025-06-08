Коли і де дивитися фінал Ліги націй УЄФА: Португалія - Іспанія

В неділю, 8 червня 2025 року, в Мюнхені відбудеться фінал Ліги націй УЄФА. У головному матчі турніру зустрінуться збірні Португалії та Іспанії. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч

Пряму трансляцію поєдинку можна буде побачити на MEGOGO.

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Шлях Португалії до фіналу

Чемпіони першого розіграшу Ліги націй у 2019 році, португальці, мають шанс стати першою командою, яка здобуде трофей вдруге. У півфіналі Португалія здолала господарів – Німеччину, повернувшись у гру після пропущеного м’яча. Переможний гол забив Кріштіану Роналду, а до того був блискучий удар Франсіску Консейсау.

Вихід у фінал додає особливої мотивації 40-річному Роналду, який зробив хет-трик у матчі з Іспанією на ЧС-2018. Якщо йому вдасться повторити це знову, він стане найкращим бомбардиром цієї Ліги націй.

Іспанія: шанс на третій трофей за три роки

Іспанці, переможці Ліги націй 2023 та Євро-2024, прагнуть продовжити гегемонію. У півфіналі вони ледь не втратили перевагу над Францією після впевненого рахунку 4:0, але втримали перемогу 5:4. Питання до гри в обороні залишаються, але атака Іспанії надзвичайно потужна.

Орієнтовні склади:

Португалія (Роберто Мартінес):

Діогу Кошта, Нельсон Семеду, Рубен Діаш, Гонсалу Інасіу, Нуно Мендеш, Вітінья, Бруну Фернандеш, Жоау Невеш; Бернарду Сілва, Кріштіану Роналду, Педру Нету

Іспанія (Луїс де ла Фуенте):

Унай Сімон, Педро Порро, Робен Ле Норман, Дін Хейсен, Марк Кукурелья; Педрі, Фабіан Руїс, Ламін Ямаль, Мікель Меріно, Ніко Вільямс; Мікель Оярсабаль

Слова тренерів

Роберто Мартінес, тренер Португалії:

«Коли ви граєте проти Іспанії, потрібно контролювати володіння, їхню здатність тягнути суперника з позиції. Але тепер у них є швидкість – Ніко Вільямс, Ламін Ямал. Це одна з найкращих команд у світі за трансформацією – вони вміють не лише тримати м’яч, а й грати вертикально. Вони повні».

Луїс де ла Фуенте, тренер Іспанії:

«Португалія – потужна команда, з великою якістю. У нас схожі ідеї, ми будемо використовувати свої сильні сторони, щоб здивувати суперника. Турнір складний, але дуже престижний. Ми хочемо виграти!».

Думки гравців

Кріштіану Роналду, капітан Португалії:

«Ми всі на підйомі, сповнені впевненості. Іспанія, можливо, найкраща команда у світі, але ми також маємо свої козирі. Ми перемогли Німеччину, чому б не продовжити?».

Мікель Оярсабаль, нападник Іспанії:

«Потрібно залишатися спокійним, насолоджуватись моментом. Буду готовий, якщо тренер мене випустить. Це особливий матч для всіх нас».

Прогноз на матч Португалія - Іспанія

Експерти GGBET дають такий прогноз на футбол: перемога Португалії – 3,85, нічия – 3,9, успіх Іспанії – 1,94. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть цікавий матч. Тримай свою лінію!

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