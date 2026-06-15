Павло Василенко

ФК Чернігів оголосив про призначення Василя Баранова новим головним тренером команди. Його попередник Валерій Чорний пішов з посади за власним бажанням, не продовживши контракт, але залишився у клубі у ролі спортивного директора.

«Строк дії контракту – один рік. Перед новим наставником стоїть завдання продовжити розвиток ФК Чернігів, який минулого сезону зберіг прописку в Першій лізі та вперше в історії міста вийшов до фіналу Кубка України», – йдеться у заяві пресслужби клубу.

46-річний Баранов на початку травня він залишив посаду головного тренера ФК Кудрівка, яку минулого року вперше в її короткій історії вивів до Української Прем'єр-ліги.

ФК Чернігів у минулому сезоні посів 13-е місце в Першій лізі.

Також команда сенсаційно вийшла у фінал Кубка України, де програла Динамо (1:3).