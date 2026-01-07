Ексгравець Дніпра, Динамо та низки команд УПЛ Валерій Федорчук розповів, що спонукало його піти на тренерську стежку, отримавши запрошення від Кривбаса. Його слова наводить пресслужба клубу.

Нещодавно завершив ігрову кар’єру та чітко зрозумів, що хочу залишатися у футболі. Я був впевнений, що в майбутньому буду тренером, та будь-який шлях потрібно з чогось починати. Початок у Кривбасі - велика довіра і серйозний шанс. Усе залежить від моєї роботи, відданості клубу та бажання розвиватися.

Я завжди був вимогливим до себе як гравець і таким же залишуся як тренер - вимогливим до результату і до футболістів. Футболіст і тренер - зовсім різні ролі. Тепер ти відповідаєш не лише за себе, а за розвиток гравців. Моє завдання - передати досвід, який я здобув за майже 20 років у футболі, - сказав Федорчук.