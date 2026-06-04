Павло Василенко

Gazzetta dello Sport опублікувала новину дня. Історія між Душаном Влаховичем та Ювентусом завершена. Сербський нападник залишає Турин 30 червня без жодного євро компенсації після того, як переговори щодо нового контракту були остаточно перервані.

Після чотирьох з половиною років шляхи Влаховича та Ювентуса однозначно розходяться. Хоча місяцями спекуляції щодо можливого компромісу лунали, остання зустріч призвела до остаточного провалу переговорів.

Обидві сторони не змогли знайти спільної мови щодо продовження контракту, термін дії якого закінчується наприкінці цього місяця, а це означає, що туринський гранд втратить свого першого нападника абсолютно безкоштовно.

Головною причиною цього раптового розриву співпраці, як і очікувалося, є гроші, тобто нездоланна фінансова прірва, яка утворилася між проханням сербського футболіста та пропозицією, яку висунув виконавчий директор Ювентуса Дам'єн Комоллі.

Влахович та його агенти вимагали нової зарплати у розмірі 8 мільйонів євро нетто на рік, фіксованої премії за підписання самого контракту та високих комісійних для посередників.

З іншого боку, керівництво клубу запропонувало максимум 6 мільйонів євро на рік з уже включеними бонусами за результативність, чітко давши зрозуміти, що не погодиться на «божевілля» із супутніми витратами та астрономічними комісіями для агентів.

Оскільки жодна зі сторін не хотіла поступатися, переговори були офіційно та назавжди призупинені.

Такий розвиток подій є важким ударом у бізнесі та фінансовому плані для Ювентуса. Влахович перейшов у туринський клуб взимку 2022 року з Фіорентини за 85 мільйонів євро, будучи прогнозованим лідером нового Ювентуса.

Сьогодні, після кількох сезонів злетів і падінь, Влахович пакує валізи та йде безкоштовно, без жодного євро заробітку для клубу, який заплатив йому цілий статок.